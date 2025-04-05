شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة طعن تهز العاصمة عدن.. تابع التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ي شاب مصرعه مساء أمس، إثر تعرضه للطعن بسلاح أبيض خلال شجار نشب في أحد أحياء مديرية خور مكسر بمحافظة عدن. speakol وأفاد مصدر أمني أن الشاب ويدعى سالم الزامكيتوفي على الفور متأثراً بجراحه عقب تلقيه طعنة قاتلة أثناء عراك بين عدد من الشبان، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول أسباب الخلاف. وأوضح المصدر أن احد الجناة سلم نفسه للشرطة

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