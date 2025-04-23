شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودى ورئيس وزراء الهند يبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسة مباحثات، عقدها في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، الثلاثاء، مع ناريندرا مودى رئيس وزراء الهند، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما جرى خلال اللقاء ،وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والجهود المبذولة تجاهها لتحقيق الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعقب ذلك ترأس ولي العهد السعودي ورئيس وزراء الهند، مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي- الهندي، حيث جرى استعراض عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بحضور أعضاء المجلس.

وفي ختام المجلس، وقع ولي العهد السعودي ورئيس وزراء الهند على محضر اجتماع مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي- الهندي.