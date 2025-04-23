شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحذر لاعبى الأهلي من الهفوات أمام صن داونز بموقعة الإياب والان مع تفاصيل الخبر

حذر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه من ارتكاب ايه هفوات في مباراتهم أمام صن داونز يوم الجمعة المقبل، خشية من استقبال أهداف تعقد من مهمة الفريق الأحمر نحو خطف بطاقة الصعود إلى نهائي دوري الأبطال، والحفاظ على لقب الأميرة السمراء للمرة الثالثة على التوالي وتحقيق النجمة الثالثة عشرة في تاريخه.

وطالب كولر لاعبي الأهلي بضرورة التركيز الشديد والانتشار الجيد داخل الملعب وعدم ترك مساحات أمام لاعبي الفريق الضيف والالتزام بتعليمات المدير الفني وأن يقوم كل لاعب بأداء الدور المكلف منه طوال المباراة، وأن يعتمد الفريق على اللعب الجماعي وتنويع طرق اختراق صفوف الفريق الضيف والوصول إلى مرمى المنافس، من أجل تحقيق الأمل المنشود في الصعود إلى المباراة النهائية في طريق التتويج بالنجمة الثالثة عشر.

مباراة الأهلى وصن دوانز بطل جنوب أفريقيا تقام فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

الفائز من مواجهتى الأهلي وصن داونز سيكون على موعد مع الفائز من لقاء بيراميدز وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 4 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.