شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ 16 من كأس جراسهوبر للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم الأربعاء، منافسات دور الـ 16 من كأس جراسهوبر، التي تستضيفها سويسرا خلال الفترة بين 22 إلى 27 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وشهد جدول المنافسات مشاركة مصرية واسعة بواقع 12 لاعباً ولاعبة جاءوا كالتالي:

4 لاعبين في منافسات الرجال وهم: علي فرج، علي أبو العينين، محمد الشربيني.

9 لاعبات في منافسات السيدات وهن: نوران جوهر، فيروز أبو الخير، ندى عباس، سلمى هاني، نور أبو المكارم، زينة ميكيوي، مريم متولي، هنا معتز، فريدة محمد.

من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد المصري للاسكواش إقامة بطولة مصر المفتوحة للناشئين 2025 فى نادي مدينة سبورتنج الرياضي فى الفترة من 6 إلى 10 أغسطس 2025، على أن يتم فتح باب التسجيل قريبا.