شكرا لقرائتكم خبر عن 50.54 جنيه للشراء.. سعر الدولار بالبنك الأهلى اليوم السبت 5 أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم السبت 5 أبريل 2025 أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري 50.52 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع، وذلك في آخر تعاملات مسجلة بالبنوك، وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.54 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.54 جنيه للشراء و50.64 للبيع. وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالاتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB" 50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.54 جنيه للشراء.

50.64 جنيه للبيع.

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