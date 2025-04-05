شكرا لقرائتكم خبر عن إثر غارة أمريكية...مصرع مسؤول أمني حوثي كبير وشقيقيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي قيادي أمني بارز في ميليشيا الحوثي الإرهابية مصرعه إثر غارة أمريكية استهدفته إلى جانب شقيقيه، في محافظة الحديدة الساحلية (غرب اليمن).

وقال نجل القيادي الحوثي، المدعو محمد شوقي جياش، إن والده المنتحل رتبة عقيد، قتل إلى جانب اثنين من أعمامه هما؛ هاني وأيمن شوقي جياش.

والعقيد محمد جياش المنحدر من محافظة عمران (شمال اليمن) وعينته المليشيات مسؤولًا عن أقسام الشرطة في محافظة الحديدة.

يأتي ذلك في ظل استمرار الغارات الأمريكية على مواقع وقيادات للحوثيين في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات.

