في حماية قوات الاحتلال.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا

الدمام - شريف احمد - اقتحم مئات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة، وأدوا جولات استفزازية في باحاته، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي نصبت حواجز حديدية في شوارع المدينة المقدسة عرقلت وصول الزوار والمصلين للأقصى.وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق واسعة في مدن نابلس وجنين ورام الله، واعتقلت عددًا من الفلسطينيين بينهم جريح وأسرى سابقون، ترافق ذلك مع مهاجمة عشرات المستوطنين لممتلكات الفلسطينيين في بيت لحم، والخليل، وبلدة سبسطية الأثرية بمدينة نابلس.