صدمة جديدة.. الكويت تسحب الجنسية من نجم شهير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت السلطات الكويتية سحب الجنسية من عدد من الأفراد ضمن خطتها لإعادة تنظيم ملفات الجنسية، وكان من أبرز الأسماء المُعلنة الداعية نبيل العوضي والفنان محمد العجيمي، أحد رموز الدراما الكويتية والخليجية، وهو ما أثار موجة واسعة من التفاعل والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء الإعلان عبر الحساب الرسمي لشبكة “الكويت” على منصة “إكس”، مؤكداً سحب الجنسية من العجيمي، المعروف بمشاركته في العديد من الأعمال الدرامية التي تركت بصمة بارزة في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، ما جعله من أكثر الوجوه شهرة في الساحة الفنية الخليجية.

وتفاوتت ردود الفعل بين من أيد القرار باعتباره جزءًا من جهود الدولة في تنظيم قانون الجنسية ومعالجة التجاوزات القانونية، وبين من دعا إلى مراعاة وضع بعض الشخصيات العامة، خاصة الفنانين، بسبب تأثيرهم ومكانتهم المجتمعية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة أطلقتها الحكومة الكويتية منذ فترة، وتهدف إلى مراجعة شاملة لحالات اكتساب الجنسية بالتبعية، بعد تعديلات أُدخلت على قانون الجنسية في أيلول (سبتمبر) الماضي، بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية، وتعزيز الاستقرار، وصون النسيج الاجتماعي للكويت.