منع الدوزي من الدخول الى اميركا وهو يوضح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف المغني المغربي الدوزي عن تفاصيل منعه من دخول الولايات المتحدة الأميركية، خلال توجهه للمشاركة في ندوة صحافية بجامعة هارفرد ضمن فعاليات المؤتمر العربي، حيث كان من المقرر أن يتحدث عن مسيرته الفنية وتجربته في عالم الغناء.

وفي مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام”، عبّر الدوزي عن صدمته من قرار المنع، مشيراً إلى أنه فوجئ به لحظة وصوله إلى المطار أثناء استكماله لإجراءات السفر، وهو ما أثار استغراب فريق عمله أيضًا.

وأوضح الدوزي أن السلطات طلبت منه مراجعة سفارة بلاده للتعرف على حيثيات القرار، في وقت أجرت فيه الجهات المنظمة للمؤتمر اتصالات لمحاولة تبيان الأسباب، خصوصاً وأنه كان يحمل دعوة رسمية للمشاركة.

وقدّم الفنان المغربي اعتذاره إلى كل من كان بانتظاره في المؤتمر والندوة، مشيرًا إلى أن حل الأزمة قد يستغرق وقتًا طويلاً، ومعبّرًا عن أسفه الشديد لعدم تمكنه من الحضور.

لاقى فيديو الدوزي تفاعلاً واسعًا من جمهوره، حيث أشاد المتابعون بموقفه واعتذاره الصريح، واعتبروه تصرفًا مسؤولًا يُعبّر عن احترامه الكبير لمحبيه.