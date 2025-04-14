أعراض شائعة تشير إلى الإصابة بتليف الكلى.. اذهب للطبيب فورا

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتسبب تليف الكلى في فقدان الكليتين تدريجيًا لوظائفهما الحيوية، ما يؤدي إلى تراكم السموم والسوائل في الجسم، وقد يتطور ليصل إلى الفشل الكلوي الكامل، وتكمن خطورة تليف الكلى في كونه يتطور بصمت دون أعراض واضحة في بدايته، ما يجعل الاكتشاف المبكر ضرورة قصوى؛ للوقاية من المضاعفات الخطيرة، خاصة عند المصابين بالأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

أبرز أعراض تليف الكلى

يُشير موقع مايو كلينك الطبي إلى أن تليف الكلى قد لا يُظهر أعراضًا واضحة في مراحله الأولى، إلا أن تطور الحالة يؤدي إلى ظهور علامات مقلقة، من أبرزها:

الغثيان والقيء المستمر.

فقدان الشهية والتعب العام.

تغيرات ملحوظة في كمية البول.

تورم في الأطراف السفلى.

ارتفاع ضغط الدم المزمن.

الحكة المستمرة وطعم معدني في الفم.

مشكلات في النوم والتركيز.

ضيق في التنفس وألم في الصدر نتيجة تراكم السوائل.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة ولاء علي، استشاري أمراض الكلى والجهاز الهضمي، لـ«الوطن»، أنّ الأعراض غالبًا ما تكون خادعة، ويجب عدم التهاون بها، خاصة لدى مرضى الضغط والسكر.

الأسباب الشائعة لتليف الكلى

أشارت استشاري أمراض الكلى والجهاز الهضمي إلى أسباب تليف الكلى تشمل ما يلي:

الأمراض المزمنة كداء السكري وارتفاع ضغط الدم.

التهابات الكلى المتكررة.

أمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة الحمراء.

تناول بعض الأدوية بشكل مفرط مثل المسكنات.

انسداد المسالك البولية المزمن.

التعرض إلى مواد سامة مثل المعادن الثقيلة أو الكحول.

وقالت إنّ الأضرار الناجمة عن هذه الأسباب قد تتراكم ببطء على مدى سنوات دون ملاحظة، ما يجعل الفحص الدوري للكلى أمرًا حيويًا.

وتنصح استشاري أمراض الكلى والجهاز الهضمي بضرورة التوجه الفوري إلى الطبيب في حال ظهور أي من الأعراض السابق ذكرها، خاصة إذا كان الشخص يعاني من أمراض مزمنة، وإجراء فحوصات تحليل وظائف الكلى وتحليل البول وقياس ضغط الدم بشكل دوري لمن هم فوق سن الأربعين أو من لديهم تاريخ عائلي للمرض.

طرق تشخيص تليف الكلى

تشمل وسائل التشخيص ما يلي:

تحاليل الدم لقياس الكرياتينين ومستوى البولينا.

تحليل البول للكشف عن وجود البروتين أو خلايا غير طبيعية.

الأشعة بالموجات فوق الصوتية أو الرنين المغناطيسي.

الخزعة الكلوية في بعض الحالات لتحديد مدى التلف.

مضاعفات تليف الكلى

وبحسب موقع مايو كلينك، فإن ترك المرض دون علاج قد يؤدي إلى:

الفشل الكلوي النهائي.

أمراض القلب والسكتات الدماغية.

اضطرابات في نسبة الكالسيوم والفوسفور.

ضعف العظام والإصابة بالكسور.

تراكم السوائل في الرئتين.

فقدان الوعي أو الدخول في غيبوبة.

طرق علاج تليف الكلى

أوضحت استشاري أمراض الكلى والجهاز الهضمي، أن علاج تليف الكلى وفقًا لدرجة التلف وسببه الأساسي، ويشمل:

العلاج الدوائي، للتحكم في ضغط الدم ومعدلات السكر، والحد من الالتهاب.

الغسيل الكلوي، ويكون في حالات الفشل الكلوي النهائي.

زراعة الكلى، وتعد الخيار الأفضل لبعض المرضى المؤهلين.

الرعاية التلطيفية، لتحسين جودة الحياة في المراحل المتقدمة.

الوقاية من تليف الكلى

أشارت ولاء إلى أن الوقاية تبدأ باتباع نمط حياة صحي يشمل:

شرب كميات كافية من الماء.

تقليل تناول الملح والدهون.

تجنب الإفراط في استخدام المسكنات.

المتابعة الطبية لمرضى الضغط والسكر.

ممارسة الرياضة بانتظام.

وأكدت أن الوقاية خير من العلاج، خاصة أن كثيرًا من حالات تليف الكلى يمكن تجنبها باتباع نمط حياة صحي بسيط لكنه فعّال.