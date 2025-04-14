أسرار الجمال الملكي.. هذا ما تفعله كيت ميدلتون كل صباح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت آن سيمونز، التي عملت لأكثر من 12 عامًا في المساكن الملكية داخل قصر باكنغهام، عن السرّ وراء أناقة كيت ميدلتون الدائمة، مؤكدة أن ذلك يعود إلى التزام أميرة ويلز بروتين يومي منظم وبسيط، خالٍ من التعقيدات أو المبالغة.

وفي مقابلة مع مجلة Edit Suits، أوضحت سيمونز أن كيت “منظمة بشكل لا يصدق، ولا تعيش في فوضى أو رفاهية مبالغ بها، بل تعتمد خطوات محددة وواضحة للعناية بجمالها، وتثق بها باستمرار”.

وأشارت إلى أن روتين الأميرة يشمل استخدام منتج واحد فقط للشعر، ومرطب طبيعي للبشرة، إضافة إلى لحظة من العزلة قبل بدء أي نشاط، ما يمنحها التوازن الذهني والمظهر الهادئ. وأضافت: “لم تكن تعتمد على عشرات الأمصال أو تغيّر المنتجات باستمرار. بل تحافظ على نفس الروتين، وهو ما يساهم في نضارتها”.

وفي أيامها الحافلة، تبدأ كيت يومها برش الماء البارد على وجهها لتقليل الانتفاخ وتنشيط الدورة الدموية، دون الحاجة إلى مستحضرات باهظة. كما تركز بشكل كبير على ترطيب البشرة باستخدام مكونات طبيعية.

وأشارت سيمونز إلى أن كيت كانت تحتفظ بزجاجة من زيت الأرغان المغربي العضوي 100% والمعصور على البارد، وتضع القليل منه على أطراف شعرها بعد التمشيط، ما يضفي عليه لمعانًا طبيعيًا دون اللجوء إلى منتجات تجميلية مكلفة.