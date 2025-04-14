حمادة هلال يحذر جمهوره: إعلان مزيّف للترويج لعملية نصب!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق الفنان حمادة هلال تحذيراً عاجلاً لجمهوره بعد انتشار إعلان مزيف على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه وهو يروّج لإحدى الألعاب الإلكترونية عبر تطبيق هاتفي، مستخدمين صوته وصورته بشكل متقن بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي.

ونشر هلال عبر خاصية القصص المصورة على حسابه الرسمي في “إنستغرام” صورة للإعلان، موضحًا أن الفيديو تم تزويره بالكامل، حيث بدا وكأنه يخاطب جمهوره بصوته وصورته الحقيقيين، داعياً إياهم إلى تحميل اللعبة والدفع مقابل اللعب، مقابل وعود بتحقيق أرباح يومية يمكن سحبها من أي بنك.

وأكد هلال أن الإعلان لا يمت له بأي صلة، محذرًا من خطورته، خاصة أن تقنية الذكاء الاصطناعي استُخدمت باحترافية في تزوير تعابير وجهه ونبرة صوته، ما خدع العديد من المتابعين. وعلّق على الفيديو قائلاً: “نصب واحتيال.. حسبي الله ونعم الوكيل”، داعيًا الجمهور إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه الحملات الاحتيالية.

يُذكر أن حمادة هلال شارك مؤخرًا في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل المداح 5، إلى جانب هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، يسرا اللوزي، وخالد الصاوي، والمسلسل من تأليف أمين جمال، شريف يسري، ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.