شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شاب برصاص مسلحين (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في إنجاز أمني نوعي وسريع، تمكنت قوات الطوارئ التابعة لأمن محافظة أبين من إلقاء القبض على قتلة المواطن أحمد محمد ناصر حيدرة، البالغ من العمر 30 عاماً، وذلك بعد ثلاث ساعات فقط من اغتياله في مدينة زنجبار ، وعددهم ثلاثة .

وقعت جريمة القتل في تمام الساعة 9:15 مساءً، وعلى الفور أصدر مدير أمن محافظة أبين العميد علي ناصر بوزيد بلاغاً عاجلاً لكافة الوحدات الأمنية، يتضمن تعميماً بأوصاف الجناة ومركبتهم، مع توجيهات واضحة بمتابعتهم وتعقبهم.

وعلى ضوء التوجيهات باشر قائد قوات الطوارئ المقدم خالد صالح مهمة التعقب الميداني، حيث تم رصد تحركات الجناة أثناء محاولتهم الهروب باتجاه منطقة الصرة.

وفي تمام الساعة 11:30 مساءً، تمكنت نقطة الصرة التابعة لقوات الطوارئ بقيادة الملازم أول جلال العبري، من إلقاء القبض عليهم بعملية أمنية دقيقة.

وقد تم ضبط المتهمين وهم:

ع.أ.ع.م

ب.ص.ع.م

ع.ا.ع.م

وعقب تنفيذ العملية، أجرى مدير الأمن اتصالاً هاتفياً بكل من المقدم خالد صالح والملازم أول جلال العبري، مشيداً بجاهزيتهم ويقظتهم الأمنية، ومعلناً عن مكافأة مالية قدرها مليون ريال للقوة المنفذة.



كما وجه بمواصلة تنفيذ العمليات النوعية لضرب أوكار الجريمة وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن زنجبار ومحافظة أبين.