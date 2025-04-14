بعد نجاحها الكبير.. نادر الأتات يطلق تحدي “الغمّازة”!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيته الجديدة “الغمّازة” وانتشارها الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وجّه النجم اللبناني نادر الأتات رسالة خاصة إلى جمهوره عبر حساباته الرسمية، عبّر فيها عن سعادته البالغة بالتفاعل الكبير مع الأغنية، ونشر مقطعاً من كلماتها جاء فيه: “هلا بل حلواية هلا بل قمراية وبالوجه الحلو لْ ما يحتاج مراية”

وقال الأتات في تعليقه: “مبسوط كتير بكل تعليقاتكن والفيديوهات اللّي عم توصلني، ولا أهضم! يلا ابعتولي الفيديوهات اللي عم تصوروها على هاشتاغ #الغمّازة، ورح اختار من بيناتن ٣ أشخاص يشاركوني الغنية على المسرح بأقرب حفلة”.

ويأتي هذا التفاعل المباشر في إطار الحالة الجماهيرية الكبيرة التي أطلقتها الأغنية منذ صدورها، حيث اكتسحت الترند على “يوتيوب” وتربعت ضمن قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة في عدد من الدول العربية، كما أشعلت “إنستغرام” و”تيك توك” بتحديات راقصة ومقاطع طريفة لاقى بعضها انتشاراً واسعاً.

وكان نادر الأتات قد أثبت مرّة جديدة أنه لا يطرح مجرد أغنية، بل يصنع حالة فنية متكاملة تمزج بين الحداثة والطابع الشعبي المحبب، مستعينًا في كليب “الغمّازة” بالمخرج Yacinn والطفل الشهير يحيى الزعبي، في عمل بصري قصصي تميّز بالكوميديا والدراما الخفيفة.

بهذا التفاعل، يؤكد الأتات مجددًا قربه من جمهوره، وتفرّده في تقديم أغنيات قادرة على صناعة ترند حقيقي، بأسلوب فني مميز يرسّخ حضوره كنجم لبناني جماهيري من الطراز الأول.