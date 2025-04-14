شكرا لقرائتكم خبر عن صورة...كيف تحولت مذيعة يمنية إلى ممثلة شهيرة في مصر؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعود الإعلامية اليمنية ليلى ربيع إلى الأضواء من جديد، ولكن هذه المرة من خلال بوابة الفن والدراما، بعد مشاركتها في المسلسل المصري "أثينا" الذي عُرض في موسم رمضان 2025.

وشاركت ليلى ربيع في المسلسل المصري "أثينا" إلى جانب الفنانة ريهام حجاج، في أول تجربة تمثيلية لها خارج نطاق الإعلام.

وقالت ربيع إن دخولها عالم التمثيل لم يكن وليد المصادفة، بل جاء بعد مشاركتها في ورشة تدريبية مع المخرج خالد صفوت.

وأوضحت ربيع أن التحدي الأكبر كان في خلع عباءة الإعلام والبدء من الصفر كَمُمثلة شابة لا يعرفها أحد في الوسط الفني وتخطت هذا التحدي بفضل إصرارها وعزيمتها.

وقدّمت ربيع في مسلسل "أثينا" شخصية أم لطالب جامعي تفقده خلال الأحداث.

وأشارت إلى أن أصعب مشاهدها كان مشهد العزاء الذي أدّته بصمت وبكاء حقيقي.



كشفت ليلى ربيع عن مشاريع فنية قيد التنفيذ، من بينها مشروع مسرحي مع الفنان سامح بسيوني، ومشروع تخرج من ورشة تدريبية تحت إشراف الكاتب عمرو محمود ياسين. كما أعربت عن رغبتها في تقديم دورات إعلامية للمذيعين الشباب.

وأشارت ربيع إلى أهمية الاستثمار في المواهب الشابة، قائلة إن هناك طاقات فنية خام بحاجة إلى رعاية وتدريب وصقل.