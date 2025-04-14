ظهور شريهان بوجه متورم يثير الجدل.. ومصادر مقربة تكشف الحقيقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار ظهور النجمة شريهان مؤخراً في جنازة والدة زوجة الفنان رامي صبري جدلاً واسعاً بين الجمهور، بعدما بدت بوجه متورم وملامح مختلفة، ما دفع المتابعين للتساؤل عن حالتها الصحية واحتمال عودة إصابتها بسرطان الغدد اللعابية، الذي عانت منه عام 2002.

ووفقاً لتقارير صحافية، أكد بعض المقربين من شريهان خلال الجنازة أنها بصحة جيدة ولا تعاني من أي مشاكل صحية حالياً، نافيًا ما يتم تداوله حول إصابتها بأي مرض. وأوضحوا أن التورم الظاهر في وجهها طبيعي، وأن تداول الصور بشكل غير دقيق ساهم في تضخيم الأمر بشكل خاطئ.

وتزامن هذا الجدل مع استعدادات النجمة الكبيرة للعودة إلى الشاشة الصغيرة، إذ أعلن السيناريست مدحت العدل في سبتمبر الماضي عن تحضيره لمسلسل درامي جديد من بطولة شريهان، marking her long-awaited comeback.

وقال العدل في لقاء تلفزيوني: “أحضّر حاليًا لأكثر من عمل، من بينها مسلسل للفنانة الكبيرة شريهان”، مشيرًا إلى أن العمل ما زال في مرحلة التحضير، إلى جانب مشاريع مسرحية أخرى من بينها رابعة العدوية ومارلين مونرو، بإخراج الدكتور أشرف زكي.