شكرا لقرائتكم خبر عن «إدارات»: اكتمال عملية شراء الأسهم المخصصة لبرنامج أسهم الموظفين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (إدارات) اكتمال شراء الكمية المستهدفة من أسهمها المخصصة لبرنامج أسهم الموظفين.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن ذلك جاء بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 07-11-2024م الموافق 1446-05-05هـ والتي تم الإعلان عن نتائجها في 10-11-2024م الموافق 1446-05-08هـ.
وأضافت أن عدد الأسهم المشتراة: 5000 سهم ( تمثل 0,198% من أسهم الشركة).
وأشارت إلى أن قيمة الأسهم المشتراة: 2,727,300 ريال (بناءً على متوسط سعر الشراء).
وأفادت بأن متوسط سعر الشراء للسهم: 545.46 ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن ذلك جاء بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 07-11-2024م الموافق 1446-05-05هـ والتي تم الإعلان عن نتائجها في 10-11-2024م الموافق 1446-05-08هـ.
وأضافت أن عدد الأسهم المشتراة: 5000 سهم ( تمثل 0,198% من أسهم الشركة).
وأشارت إلى أن قيمة الأسهم المشتراة: 2,727,300 ريال (بناءً على متوسط سعر الشراء).
وأفادت بأن متوسط سعر الشراء للسهم: 545.46 ريال.