شكرا لقرائتكم خبر عن «علم» تنهي إجراءات الاستحواذ على كامل حصة صندوق الاستثمارات العامة في ثقة والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وسيظهر الأثر المالي على القوائم المالية للشركة ابتداءً من الربع الثاني من العام 2025م. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة عِلم استكمال الإجراءات النظامية فيما يتعلق بصفقة استحواذها على كامل حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة ثقة لخدمات الأعمال، وإتمام بيع وشراء الحصص.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إنها انتهت من إجراءات استحواذ شركة عِلم على كامل حصة الصندوق في شركة ثقة وذلك بعد استيفاء الشروط المسبقة الواردة في الاتفاقية، وقامت شركة عِلم بدفع المبلغ النقدي مقابل صفقة الاستحواذ والمتفق عليه بموجب الاتفاقية من خلال مصادر التمويل الذاتية لشركة عِلم والتسهيلات المالية.وسيظهر الأثر المالي على القوائم المالية للشركة ابتداءً من الربع الثاني من العام 2025م.