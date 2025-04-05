الامارات | الظفرة يبحث عن نقاط الحمرية في «الهواة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف الظفرة في الساعة 17:55 مساء اليوم، ضيفه الحمرية في مباراة مهمة تقام على استاد حمدان بن زايد آل نهيان، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري الدرجة الأولى، يبحث فيها الظفرة عن نقاط ثمينة بهدف تعزيز الصدارة التي يتمسك بها برصيد 43 نقطة، والاقتراب من التأهل لدوري المحترفين. وفي المقابل يبحث فريق الحمرية الذي يحتل المركز الـ12 برصيد 15 نقطة، عن تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على تحسين موقفه في ترتيب البطولة. وفي مباراة ثانية يستضيف فريق يونايتد في الساعة 17:50 الجزيرة الحمراء في مباراة ستقام في ملعب مدينة دبي الرياضية، ويبلغ رصيد «يونايتد» 33 في المركز الخامس، بينما يحل الجزيرة الحمراء في المركز العاشر برصيد 17 نقطة.

وتستكمل المواجهات غداً بأربع مباريات، يلعب فيها الإمارات مع دبا، و«غلف إف سي» مع «مجد»، والعربي مع حتا، ومصفوت مع الذيد.