توقيع مذكرة تفاهم وشراكة بين الاتحادين المصرى والفرنسى لكرة القدم

وقع هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، مذكرة تفاهم وشراكة استراتيجية مع فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، على هامش زيارة الأخير لمصر وبحضور خالد الدرندلى نائب رئيس الاتحاد المصرى ومحمد أبو حسين وإيناس مظهر عضوى المجلس وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

تهدف الإتفاقية لإقامة معسكرات ومعايشات لمدربي ولاعبات كرة القدم النسائية، وكذلك إقامة دورات تدريبية لزيادة خبرات المدربين وعناصر اللعبة، كما تهدف الشراكة إلى تعزيز التعاون بين الاتحادين المصرى والفرنسى لتطوير لعبة كرة القدم النسائية بكل جوانبها خاصة ما يتعلق بتكوين وبناء اللاعبات وتأهيل المدربين.

من جانبه، أكد المهندس هانى أبو ريدة خلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم على سعادته بهذا التعاون المُثمر الذى يمثل قوة دفع كبيرة لمشروع تطوير الكرة المصرية.

فيما أعرب فيليب ديالو عن سعادته بهذا التعاون متمنيا أن تصبح هذه الاتفاقية نواة وخطوة أولى نحو تعاون طويل الأمد يعود بالفائدة الحقيقية على الطرفين.