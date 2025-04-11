شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 فى الإمارات عيار 24 بـ 376.75 درهم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الامارات تزامنا مع أيام عيد الفطر تراجعا طفيفا حيث وصل عيار 24 لسعر 376.75 درهم مقارنة بسعر امس الذى وصل ل 377.25 ويأتي ذلك في ظل متابعة السوق المحلية للعوامل الاقتصادية العالمية التي تؤثر على المعدن النفيس.

ووصل سعر الذهب عيار 21 سعر 334.50 درهم، وسجلت الاونصة بالدولار 3125.25 دولار. وفقا لآخر التحديثات



سعر الذهب فى الإمارات

-عيار 24 سجل 376.75 درهم

-عيار 22 سجل 348.75 درهم

-عيار 21 سجل 334.50 درهم

-عيار 18 سجل 286.75 درهم

-عيار 14 سجل 221.75 درهم

-عيار 12 سجل 190.25 درهم

-الاونصة 11718.25 درهم

-الجنيه الذهب 2676.00 درهم

-الأونصة بالدولار 3125.25 دولار

وكان ترامب قد اعلن الأربعاء الماضى عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية، وفرض رسوم جمركية على دول مختارة تعادل حوالي نصف الرسوم التي تفرضها على السلع الأمريكية.

وشهدت أسعار الذهب العالمية تحركات حادة بين الارتفاع والانخفاض، متأثرة بالتغيرات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية. ومع استمرار التقلبات في الأسواق المالية، يظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين، وسط توقعات بمزيد من التغييرات في العام المقبل، وفقًا للظروف الاقتصادية والسياسات النقدية العالمية."