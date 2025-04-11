افادت وكالة "رويترز"٬ بأن "اليورو وصل إلى أعلى مستوى له أمام الدولار منذ شباط 2022".
كما افادت عن ان "مؤشر الدولار الأميركي تراجع إلى ما دون 100 نقطة لأول مرة منذ تموز 2023".
وتراجع الدولار مقابل العملة السويسرية بنسبة 2,80% إلى 0,8329 فرنك سويسري، بعيد هبوطه إلى أدنى مستوى له منذ كانون الثاني 2015 عند 0,8327 فرنك سويسري.
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو وصل إلى أعلى مستوى له أمام الدولار منذ شباط 2022 ومؤشر الدولار الأميركي تراجع إلى ما دون 100 نقطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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