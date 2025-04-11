اليورو وصل إلى أعلى مستوى له أمام الدولار منذ شباط 2022 ومؤشر الدولار الأميركي تراجع إلى ما دون 100 نقطة

افادت وكالة "رويترز"٬ بأن "اليورو وصل إلى أعلى مستوى له أمام الدولار منذ شباط 2022".

كما افادت عن ان "مؤشر الدولار الأميركي تراجع إلى ما دون 100 نقطة لأول مرة منذ تموز 2023".

وتراجع الدولار مقابل العملة السويسرية بنسبة 2,80% إلى 0,8329 فرنك سويسري، بعيد هبوطه إلى أدنى مستوى له منذ كانون الثاني 2015 عند 0,8327 فرنك سويسري.