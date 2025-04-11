الخارجية الأميركية: سفيرتنا في كييف ستغادر منصبها

أكدت وزارة الخارجية الأميركية٬ أن "السفيرة الأميركية في كييف بريدجيت برينك ستغادر منصبها"٬ في وقت يعمل الرئيس دونالد ترامب على التقرب من روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
واشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس٬ الى ان "برينك شغلت منصب السفيرة لمدة ثلاث سنوات خلال فترة الحرب. وأثناء تلك السنوات الثلاث، كان أداؤها استثنائيا، ونتمنى لها كل التوفيق". وأضافت "نعمل على إنهاء هذه الحرب، وهذا هو هدفنا".
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