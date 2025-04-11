شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: الملابس الجاهزة والعجائن أعلى السلع التى ارتفعت صادرتها يناير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات التجارة الخارجية لشهر يناير الماضي، أسباب ارتفاع الصادرات المصرية في شهر يناير الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2024، والتى ساهمت في تراجع العجز في الميزان التجاري خلال هذا الشهر، حيث بلغت الصادرات مستوى 4.36 مليار دولار خلال شهر يناير الماضي، مقابل 3.63 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بزيادة بلغت 73 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت 20.1%.

وأرجعت النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات إلى زيادة صادرات عدة سلع على رأسها الملابس الجاهزة والتي بلغت قيمة صادرتها نحو 285.5 مليون دولار في شهر يناير الماضي، مقابل 248 مليون دولار في نفس الشهر من العام السابق له 2023، بزيادة بلغت 37 مليون دولار، بزيادة بلغت نسبتها 15%، يليها العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة والتي بلغت قيمتها 181 مليون دولار في شهر يناير الماضي، مقابل 138 مليون دولار في الشهر المناظر له في العام السابق له 2023، بزيادة بلغت نحو 43 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت نحو 31%.

وتضمنت قائمة السلع أيضا كلا من صادرات القضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديــد والتي بلغت نحو 69 مليون دولار في شهر يناير الماضي، مقابل 55 مليون دولار في الشهر المناظر له عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 14 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت 24.7%، إلى جانب صادرات البقول الجافة وبلغت قيمة صادراتها نحو 67 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 58 مليون دولار خلال الشهر المناظر له عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها نحو 9 ملايين دولار وبنسبة زيادة بلغت نحو 15.6%.

وإجمالا تراجعت قيمة العجز فى الميزان التجاري في شهر يناير الماضى، لتصل إلى 3.42 مليار دولار، بينما كانت نحو 3.44 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت نحو 0.58%.