بلومبرغ: بريطانيا والنرويج ستكشفان عن حزمة تمويل مشتركة لدعم أوكرانيا بقيمة 580 مليون دولار في اجتماع ببروكسل

افادت وكالة "بلومبرغ"٬ بأن "بريطانيا والنرويج ستكشفان عن حزمة تمويل مشتركة لدعم أوكرانيا بقيمة 580 مليون دولار في اجتماع ببروكسل٬ كما ستساعدان في تمويل تسليم مئات الآلاف من الطائرات المسيرة إلى أوكرانيا".

وفي وقت سابق٬ اشار وزير الدفاع البريطاني جون هيلي٬ الى اننا "لا نستطيع تعريض السلام للخطر بنسيان الحرب، وبالتالي يجب أن نمارس المزيد من الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتكثيف دعمنا لأوكرانيا في كل من القتال الدائر اليوم، والدفع من أجل السلام". واكد اننا "نلتزم بوضع أوكرانيا في أقوى مكانة لحماية السيادة الأوكرانية وردع العدوان الروسي المستقبلي".