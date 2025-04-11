شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر والسوشيال ميديا في حياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة سوسن بدر، أكثر من مرة خلال اللقاءات التلفزيونية والتصريحات أنها ليس لديها حسابات على السوشيال ميديا وأن السوشيال ميديا قنبلة موقوته ممكن تنفجر في المجتمع، وأن مسلسل "أثينا" ناقش قضية مهم جدًا و الخطر الذي يبث في نفوس أولادنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والخطر الذي من الممكن أن يواجهوه في حالة عدم التوعية الكافية.

وأشارت سوسن بدر أنها لا تفضل السوشيال ميديا وليس لديها وقت لها وليس لديها حسابات على فيس بوك بأسمها و حساب إنستجرام فقط لهدف ما نشر صورة من الشغل وصورة مع أصدقائها لغة تواصل بسيطة جدا وأنها لاتحب السوشيال ميديا وتحب الاستمتاع بالحياة والعمل.



وشاركت النجمة سوسن بدر، في دراما رمضان 2025 بمسلسل الكابتن ومسلسل أثينا وتناول مسلسل الكابتن، قصة حسام عز الدين، الطيار الذى يجد نفسه في مواجهة مهام غير متوقعة بعد وقوع حادثة غامضة، إذ تبدأ أرواح ركاب طائرته المنكوبة في الظهور أمامه، مطالبة إياه بتنفيذ رغباتهم العالقة فى الحياة، وهو ما يدخله في سلسلة من المواقف الكوميدية والتحديات المستمرة.

مسلسل الكابتن من بطولة أكرم حسنى، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال، قصة أيمن الشايب، وسيناريو وحوار عمرو الدالى، وإخراج معتز التونى، ومن إنتاج شركة K Media للمنتج كريم أبو ذكرى.

أما مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.