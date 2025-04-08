شكرا لقرائتكم خبر عن السعادة تغمر نجمات منتخب التنس بعد اكتساح إسرائيل فى كأس بيللى چين كينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت نجمات منتخب مصر الوطنى للسيدات للتنس عن سعادتهن البالغة وذلك بعد تحقيقهن لانتصار تاريخى باكتساح منتخب إسرائيل 3 / صفر فى المجموعة الافرواوربية الثانية لكأس بيللى چين كينج.

وأكدت لاعبات مصر ساندرا سمير ولميس الحسين وچنى حسام واميرة محمد وكابتن الفريق كريم زاهر ومدربة المنتخب علا ابو ذكرى ان هذا الانتصار التاريخى تحقق نتيجة جهد وتركيز واصرار غير عادى على ضرورة الفوز بتلك المواجهة.

وأكدت اللاعبات انهن سيبذلن قصارى الجهد لمواصلة تشريف الرياضة المصرية عامة والتنس خاصة وتأكيدا على الانعكاس الايجابى للاهتمام الغير مسبوق بالمرأة المصرية فى ظل عصر الجمهورية الجديدة الذى تعيشه مصر.

ومن جانبه اهدى مجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة الكابتن اسماعيل الشافعى هذا الانتصار التاريخى للشعب المصرى وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى يأت بالتزامن مع الظروف الراهنة التى تعيشها المنطقة العربية.

من جهة اخرى قام رئيس اتحاد التنس الكابتن اسماعيل الشافعى بجهود غير عادية فى سبيل تفادى التنس المصرى لاى عقوبات محتملة مالية او ايقاف عن المشاركات حال عدم خوض منتخب السيدات مباراته امام اسرائيل.

ونجح اسماعيل الشافعى من خلال علاقاته القوية واتصالاته مع الاتحاد الدولى للتنس فى الغاء البروتوكول المعتاد فى تلك المواجهات سواء عقد مؤتمرا صحفيا مشتركا او التقاط صورا تذكارية او تبادل التحية قبل انطلاق المباراة وهو ما استجاب له الاتحاد الدولى وتم تنفيذه حرفيا واخطار وزارة الشباب والرياضة بما تم الاتفاق عليه والحصول على موافقة الوزارة لمشاركة منتخبنا فى المباراة وكانت نجمات المنتخب على قدر المسئولية وتحققت المكاسب من جميع الاتجاهات.

فى الوقت نفسه وجه اتحاد التنس الشكر الى وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى على اهتمامه ومتابعته الفورية بعد الانتصار الكبير الذى حققه منتخبنا الوطنى للسيدات برغم غياب اللاعبة ميار شىريف على منتخب إسرائيل بنتيجة ساحقة 3 / صفر و الاجتماع بالمجلس والمنتخب الوطنى للسيدات عبر الفيديو كونفرانس عقب انتهاء المباراة مباشرة وتقديمه التهنئة لكل اعضاء البعثة وهم مازالوا فى الملعب.