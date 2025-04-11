بعد إتهام جان كلود فان دام بالإتجار بالبشر والدعـ ارة .. محاميه يرد

ميرنا وليد - بيروت - بعد تورطه مؤخراً في قضية قانونية، يُتهم فيها الممثل البالغ من العمر 64 عامًا جان كلود فان دام بإقامة علاقات جنـ سية مع خمس نساء رومانيات، وكان يعلم أنهن ضحايا لشبكة للاتجار بالبشر والدعـ ارة، وعلى الرغم من أنه لم يعلق شخصيًا حتى الآن، إلا أن وكيله، باتريك غوافيك، ردّ على هذه الاتهامات في بيان أُرسل إلى مجلة "People" الأميركية، وقد صرّح باتريك غوافيك: "لقد اطّلعنا على مقالات تتحدث عن قضية مزعومة في كان، يُزعم أن السيد جان كلود فان دام متورط فيها.

الوقائع المذكورة لا أساس لها من الصحة وهي سخيفة". وأضاف أن فان دام لا يرغب في "التعليق أو تغذية هذه الشائعة، التي هي عبثية ولا أساس لها إطلاقًا".

يأتي هذا التصريح بعد أكثر من أسبوع على تقرير بثته قناة "Antena 3" الرومانية، التابعة لشبكة CNN، ذكرت فيه أنه تم تقديم شكوى ضد الممثل البلجيكي إلى إدارة التحقيقات في الجريمة المنظمة والإرهـ اب في رومانيا (DIICOT). وتعود الوقائع المزعومة إلى عام 2015 في مدينة كان الفرنسية، خلال حدث نظمه جان كلود فان دام. ويُزعم أن فاندام تلقى هدية عبارة عن خمس عارضات أزياء شابات خاضعات لسيطرة شبكة دعارة، وذلك لإقامة علاقات جنسية معهن.

اتهامات من محامٍ روماني

أفاد محامي إحدى المشتكيات، الأستاذ أدريان كوكوليس، لقناة Antena 3، بأن جان كلود فان دام كان على علم بأن هؤلاء النساء كنّ في وضع هش، مع وجود شبهة بأنهن ضحايا استغلال وفقاً للمادة 182 من القانون الجنائي الروماني. وفي أعقاب هذه الشكوى، فتحت DIICOT تحقيقًا في إطار قضية أوسع تتعلق بالاتجار بالبشر في رومانيا.

وبعد إدانته في 25 آذار مارس الماضي من قبل القضاء البلجيكي بسبب سلسلة من الحوادث المرورية، قد يمثل جان كلود فان دام مجددًا أمام القضاء. ووفقًا لمعلومة نقلتها Antena 3 وأوردتها مجلة People، فإنه من المنتظر أن تفصل العدالة الفرنسية في ما إذا كان يمكن السماح بمتابعة جنائية ضد الممثل، مما قد يمهد الطريق لاستدعاء المشتبه بهم في رومانيا.