تحطم مروحية في نيويورك ومقتل جميع ركابها

ابوظبي - سيف اليزيد - قال إريك ادامز رئيس بلدية مدينة نيويورك الأميركية إن طائرة هليكوبتر سياحية سقطت في نهر هدسون بالمدينة أمس الخميس مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم ستة منهم أسرة إسبانية تضم ثلاثة أطفال فضلاً عن الطيار.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مصادر أن أوجستين إسكوبار، المسؤول التنفيذي في شركة سيمنز الألمانية، كان من بين القتلى.

وأحالت شرطة مدينة نيويورك طلبات تأكيد وجود إسكوبار على متن الطائرة إلى خفر السواحل الأميركي.

وقال خفر السواحل في بيان إنه لا يملك أسماء الضحايا حتى الآن.

ولم ترد شركة سيمنز بعد على طلب للتعليق.

وأظهر مقطع فيديو للحادث ما بدا أنه جسم كبير يسقط في النهر، تبعه بعد ثوانٍ ما بدا أنه جزء من الطائرة.