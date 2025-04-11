أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 10 – 4 – 2025

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 10 – 4 – 2025 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يعلن إحالة زيزو للتحقيق ورحيله نهاية الموسم.

الزمالك يعلن إحالة زيزو للتحقيق ورحيله نهاية الموسم

أصدر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب بيان رسمى عقب توديع الفريق الابيض بطولة الكونفدرالية الأفريقية وأزمة عدم تجديد التعاقد مع لاعب الفريق أحمد سيد "زيزو" خلال الفترة الماضية.

لجنة التظلمات تصدر 4 قرارات فى أزمة الأهلى والزمالك وبيراميدز

عقدت لجنة التظلمات والاستئناف بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة المستشار محمد عبده صالح، اليوم الخميس، جلسة لمناقشة عدد من التظلمات المقدمة من الأندية، وعلى رأسها الأهلي والزمالك وبيراميدز، بشأن القرارات الأخيرة المتعلقة بمباريات الدوري الممتاز.

التعادل السلبى يحسم مواجهة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى بالدورى

تعادل فريق الإسماعيلى سلبيًا مع نظيره الاتحاد السكندرى، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، فى إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الصراع على الهبوط فى دورى nile.

إنبى يفوز على مودرن 2 / 1 فى مجموعة الهبوط بدورى نايل

حقق فريق إنبى فوزا هاما على مودرن سبورت بنتيجة 2 / 1 ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثانية للهروب من الهبوط فى دورى nile، ليرتفع رصيد إنبي للنقطة 15 في المركز الثامن ويتوقف رصيد مودرن سبورت عند النقطة 12 في المركز التاسع والأخير من المجموعة الثانية.

أول مران للأهلى استعدادا لـ بيراميدز.. محاضرة وفقرة بدنية وتدريبات للحراس

استأنف الأهلى تدريباته مساء اليوم الخميس، على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الثانى للمرحلة النهائية لبطولة الدورى الممتاز.

اجتماع طارئ في مودرن سبورت لبحث الانسحاب من الدورى بسبب أخطاء التحكيم

أصدر مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس ، بياناً عن اجتماع لمجلس إدارة النادي يُعقد في الساعة الحادية عشر من مساء اليوم الخميس، لدراسة انسحاب فريق الكرة من "دورى نايل"، وذلك بسبب الأخطاء التحكيمية.

سيراميكا يفتح مزادا على الجزائرى أحمد القندوسى نهاية الموسم

قرر مسئولو نادى سيراميكا فتح المزاد على الجزائرى أحمد القندوسى لاعب الفريق الذى تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الحالية للرحيل عن الفريق في الانتقالات الصيفية المقبلة.