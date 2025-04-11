شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دورى نايل.. بيراميدز يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل" برصيد 43 نقطة عقب إقامة اليوم الخميس 10 – 4 – 2025 مباريتان ضمن الجولة الثانية من عمر مجموعة الهبوط حيث استضاف فريق الاسماعيلى نظيره الاتحاد السكندرى بينما التقى مودرن سبورت مع إنبى.

إنبى يفوز على مودرن 2 / 1 فى مجموعة الهبوط بدورى نايل

حقق فريق إنبى فوزا هاما على مودرن سبورت بنتيجة 2 / 1 ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثانية للهروب من الهبوط فى دورى nile، ليرتفع رصيد إنبي للنقطة 15 في المركز الثامن ويتوقف رصيد مودرن سبورت عند النقطة 12 في المركز التاسع والأخير من المجموعة الثانية.

التعادل السلبى يحسم مواجهة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى بالدورى

تعادل فريق الإسماعيلى سلبيًا مع نظيره الاتحاد السكندرى، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، فى إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة الصراع على الهبوط فى دورى nile.



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جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل"