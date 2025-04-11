دليلك لاختيار أفضل لون حواجب لكل لون شعر.. لمسة بسيطة تصنع الفرق

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 11 أبريل 2025 11:54 صباحاً - لا يمكن الفصل غالباً بين لون الحواجب ولون الشعر، فهما جزء لا يتجزأ، وبالتالي من الضروري أن يكونا متناسقين ومتناغمين بحيث تكون إطلالتك متكاملة من النواحي كافة. ومن منا لم تطرح يوماً هذا السؤال: ما هو أفضل لون حواجب لكل لون شعر؟ فكثيرات منا ربما لا يعرفن ما هو لون الحواجب المناسب للون شعرهن، ومن منا أيضاً لم تضطر في إحدى المرات أن تغير لون حواجبها لأنه لم يكن متناسقاً مع اللون الجديد الذي اختارته لشعرها؟

انطلاقاً من ذلك، نرصد لك من "الخليج 365" كيفية تنسيق لون الحواجب مع الشعر، بحيث تستطيعين معرفة أفضل لون حواجب لكل لون شعر.

كيف تختارين لون الحواجب المناسب للون شعرك؟

سواء كنتِ شقراء أو سمراء أو صاحبة شعر أحمر أو رمادي، فإن اختيار لون الحواجب لا يقل أهمية عن اختيار لون صبغة الشعر. فالحواجب هي الإطار الأساسي للوجه، ومن خلالها يمكن إبراز ملامحك بطريقة ناعمة أو قوية، أنثوية أو حادة، بحسب أسلوبك الخاص. لذا إليك دليلك الكامل لتنسيق لون الحواجب مع لون شعرك:

للشعر الأشقر

مع الشعر الأشقر اختاري لون حواجب أغمق



إذا كنتِ تمتلكين شعراً أشقر طبيعياً أو صبغت شعرك باللون الأشقر، اختاري لون حواجب أغمق بدرجتين من لون شعرك، لكن لا تذهبي نحو البني الداكن كي لا يبدو المظهر مصطنعاً. والألوان المثالية لك هي: "أش بلوند" أو "تاوبي فاتح". في المقابل، ابتعدي عن الألوان الذهبية جداً أو البرتقالية لأنها قد تمنح حاجبيكِ مظهراً باهتاً.

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للشعر البني الفاتح

الشعر البني الفاتح تناسبه الحواجب باللون البني المتوسط أو الداكن



تتماشى مع الشعر البني الفاتح الحواجب باللون البني المتوسط أو الداكن. اختاري درجات دافئة إذا كان شعرك باللون اللبني المائل إلى الذهبي، فيما اتجهي نحو الدرجات الباردة إذا كان شعرك يميل إلى الرمادي. الألوان المثالية هي: البني المتوسط أو البني الهادئ Soft Brown.

للشعر البني الداكن أو الأسود

تجنّبي الحواجب باللون الأسود الحاد مع الشعر الأسود



أما إذا كنت من صاحبات الشعر البني الداكن أو الأسود، فالقاعدة الأساسية التي عليك اتباعها هي: التخفيف من حدة اللون. حواجب بلون أفتح بدرجة واحدة من لون شعرك ستكون مثالية. تجنّبي الأسود الحاد لأنه قد يعطيك مظهراً قاسياً. اختاري درجات مثل البني الغامق أو الـ"أش براون" ash brown.

للشعر الأحمر أو النحاسي

الشعر الأحمر يتناسب مع الحواجب باللون النحاسي والبني الدافئ



وفي حال كنت من صاحبات الشعر الأحمر الطبيعي أو المصبوغ، فإن درجات ألوان الحواجب المثالية لك تتراوح بين النحاسي والبني الدافئ. لا تستخدمي الألوان الرمادية أو الباردة، بل امزجي بين الدفء والنعومة. الألوان المثالية لك هي: "أوبورن"، البني الشوكولاتة، أو "سوفت جنجر".

للشعر الرمادي أو الأبيض

الحواجب باللون البني الفاتح تتناغم مع الشعر الرمادي



إذا كنت من صاحبات الشعر الرمادي أو الفضي، فأنت بحاجة إلى ألوان حواجب تُضفي توازناً على وجهك من دون أن تكون داكنة جداً. اختاري ألواناً رمادية باردة أو اللون البني الفاتح جداً.

الألوان المثالية لك هي: "تاوبي"، الرمادي الهادئ، أو الـ"بروزي بلوند".

نصائح ذهبية للحصول على حواجب مثالية

اختاري المنتجات الصحيحة: الاهتمام بلون الحواجب لا يقتصر فقط على اختيار الدرجة المناسبة، بل يتعداه إلى كيفية العناية بالشكل والترتيب، لأن الحواجب المثالية ليست فقط تلك المتناسقة لوناً مع الشعر، بل أيضاً التي تتناسب مع شكل وجهك وتُبرز عينيك وتُظهر ملامحك بأفضل صورة. ولتحقيق ذلك من المهم أن تكوني على دراية بأن بودرة الحواجب تعطي لمسة طبيعية، بينما الأقلام تمنح تحديداً واضحاً، والجل يثبت الشعر في مكانه.

لا تتبعي الموضة عشوائياً: بعض الصيحات الجمالية مثل الحواجب الكثيفة جداً أو الممشطة للأعلى قد لا تناسب كل الوجوه، بالتالي قد لا تكون مناسبة للكل.

استشيري خبير تجميل: إن كنتِ غير متأكدة من لون حواجبك أو شكلها، فاستشارة خبيرة أو خبير تجميل ستمنحك الاتجاه الصحيح.

التوازن هو مفتاح الجمال: حواجبك يجب أن تُكمل مظهرك لا أن تسرق الأضواء أو تشتت الانتباه، لذا من الضروري أن يكون هناك توازن بين الحواجب والشعر وشكل الوجه.

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لمسة بسيطة تصنع الفرق

إن اختيارك للون الحواجب المناسب هو تلك اللمسة البسيطة التي قد تُحدث فرقاً هائلاً في إطلالتك بشكل عام. لذلك، لا تترددي في التجربة، ولا تخافي من تعديل لون حواجبك أو شكلها حتى تصلي إلى ما يُبرز ملامحك بأجمل صورة. تذكّري أن جمالك يبدأ من التفاصيل، والحواجب ليست استثناءً. فهل أنتِ مستعدة لتجربة لون جديد يناسب شعرك ويبرزك بأجمل طلة؟