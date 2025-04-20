شباك التذاكر السعودي يحقق 15.5 مليون ريال في أسبوع.. شباب البومب 2 في الصدارة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أبريل 2025 05:56 مساءً - كشفت هيئة الأفلام السعودية عن حجم الإيرادات التي حققها شباك التذاكر السعودي خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل الجاري، وتحديداً خلال الفترة من 13 إلى يوم 19 من الشهر ذاته؛ حيث تحظى دُور العرض هناك بإقبالٍ جماهيري كبير.

48 فيلماً في دُور السينما السعودية

أوضحت هيئة الأفلام السعودية، أنّ شباك التذاكر حقق طوال الأسبوع الماضي نحو 15.5 مليون ريال، بمبيعات تجاوزت 309.6 آلاف تذكرة؛ حيث يتنافس 46 فيلماً متنوعاً.

فيما يواصل فيلم "شباب البومب 2" صدارة قائمة الإيرادات؛ مُحققاً 2.8 مليون ريال، مقابل 64.9 ألف تذكرة مبيعة؛ ليبلغ إجمالي ما حققه طوال الشهر الماضي 21.4 مليون ريال، لـ458 ألف تذكرة.

قصة وأبطال "شباب البومب 2"

فيلم "شباب البومب 2" هو مزيج من الكوميديا والإثارة والأكشن، حينما يجد "شباب البومب" أنفسهم في مواجهة عصابة مكوّنة من أربعين طائشاً، ولكن شجاعة "عامر" وإصراره تضع الشباب في مأزق. وحينما يجد "ياسر" طريقة للتخلص منهم، يكون "عامر" قد ابتكر فكرة يحوّلهم فيها من أعداء إلى أبطال. والعمل بطولة: فيصل العيسى، محمد الدوسري، عبد العزيز الفريحي، سلمان المقيطيب، مهند الجميلي، عبد العزيز برناوي، فيصل المسيعيد. والعمل تأليف عبد الله الوليدي، وأحمد الزهراني. وإخراج حازم فودة.

فيلم A Working Man بالمركز الثاني

وجاء في المركز الثاني فيلم A Working Man، بعدما حقق طوال الأسبوع الماضي 2.4 مليون ريال، مقابل 45.7 ألف تذكرة؛ ليصل إجمالي ما حققه في شباك التذاكر السعودي منذ طرحه قبل شهر تقريباً، نحو 15.1 مليون ريال، لـ272.7 ألف تذكرة.

الفيلم بطولة: جيسون ستاثام، جيسون فليمينغ، ميراب نينيدزي، ماكسيميليان أوسينسكي، كوكاي فالكو، نوميمي جونزاليس، أريانا ريفاس، إيميت جيه سكانلان، إيف ماورو. وإخراج ديفيد آير. ويُجسد جيسون ستاثام خلال أحداث الفيلم شخصية "ليفون كيد" الجندي السابق في القوات الخاصة، والذي يعمل في البناء ويواجه تجار البشر بعد اختطاف ابنة رئيسه في العمل.



أما المركز الثالث فذهب إلى فيلم A minecraft movie، والذي حقق خلال الأسبوع الماضي 2.2 مليون ريال، مقابل 48.9 ألف تذكرة مبيعة؛ ليصل إجمالي ما حققه على مدار ثلاثة الأسابيع الماضية، نحو 14.1 مليون ريال، لـ290.1 ألف تذكرة.

"إسعاف" ضمن قائمة الـTop 5

وفي أول أسبوع له بدور العرض السعودية، جاء فيلم "إسعاف" في المركز الرابع؛ حيث حقق 1.8 مليون ريال، مقابل 32.5 ألف تذكرة مبيعة. وهو بطولة: إبراهيم الحجاج، محمد القحطاني، فيصل الدوخي، فهد البتيري، نيرمين محسن، مطلق مطر، مهند الصالح، سعيد صالح، مهدي الناصر، حسن عسيري، علي إبراهيم، أحمد فهمي، لطيفة المجرن. ومن إخراج البريطاني كولين توج.

ويتناول فيلم إبراهيم الحجاج الجديد، قصة "عمر" و"خالد"، مسعفان يعملان بمدينة الرياض، واللذان تنقلب حياتهما رأساً على عقب، عندما يتورطان في حادث مروري مع شخص مرتبط بجريمة خطيرة؛ حيث يتسبب الموقف الذي يتعرضان له بتورطهما مع عصابة تحاول استخدامهما للوصول لأهدافهم. فيما تتصاعد الأحداث خلال رحلتهما مع مزيج من الكوميديا.

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