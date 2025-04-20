الامارات | تدشين أكبر سفينة سياحية بُنيت في ألمانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت سفينة «ديزني أدفنتشر»، وهي سفينة سياحية تتسع لـ6000 راكب، أمس، من حوض بناء السفن الألماني الذي بُنيت فيه، وذلك بعد مرور سبع سنوات من بنائها، بسبب تأخيرات تتعلق بالإفلاس وجائحة كورونا.

وتأثر بناء السفينة البالغ طولها 340 متراً، بإفلاس شركة بناء السفن الألمانية «إم في فيرفتن» في عام 2022، ومقرها ميناء فيسمار، على بحر البلطيق. وستخضع السفينة الآن للتجهيز النهائي قبل أن تغادر في نهاية هذا العام لخدمة سوق جنوب شرق آسيا لصالح شركة «ديزني كروز لاين».

وأعلنت السلطات الألمانية أن السفينة تُعدّ أكبر سفينة سياحية بُنيت في ألمانيا على الإطلاق.