بكلمات مؤثرة.. هذا أول تعليق من نجل سليمان عيد بعد وفاة والده

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أبريل 2025 07:21 مساءً - بكلمات مؤثّرة نعى عبد الرحمن نجل الفنان الراحل سليمان عيد والده، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ معبراً عن حزنه الشديد وافتقاده لوالده؛ مشيداً بمحبة الناس الكبيرة له وحرصهم على حضور جنازته وعزائه وتأثرهم الشديدة بفقدانهم لوالده.
وأكمل عبد الرحمن: "متخافش يا حبيبي أنا كنت واقف راجل. وهفضل راجل زي ما علمتني وكبرتني. قلبي موجوع أوي أوي يابويا. بس والله العظيم مطمّن إنك في أحلى وأعظم مكان في الدنيا دي، وده اللي مصبّر وجعي. بحبك يا حبيبي وسندي وضهري. وحشتني".
كما شارك صورة أخرى جمعتهما وعلّق عليها قائلاً: "مع السلامة يا حبيبي وحبيب الكل.. مش عارف أعبّر والله هتوحشني أوي.. أشهد أنك كنت نعم الأب.. وأعاهدك أمام الله بأني سأكون لك نعم الولد الصالح حتى اللقاء بإذن الله".
اطلعوا على مشوار فني بدأ بالصدفة: كيف أصبح سليمان عيد من أبرز نجوم الكوميديا؟
وشهد عزاء الفنان سليمان عيد حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، والذي مثّل رحيله صدمة كبرى بالنسبة لهم، وخاصة وأن الراحل لم يكن يعاني من المرض؛ إضافة لارتباطه بصداقه قوية وممتدة مع معظم الفنانين.
وكان أبرز الحضور: يسرا، إسعاد يونس، ليلى علوي، أحمد السقا، صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، المخرج خالد يوسف، ميمي جمال، حازم إيهاب، إدوارد، إيهاب فهمي، محمد عبد الرحمن (توتا)، محمد أنور، آيتن عامر، أحمد فهيم، الإعلامي طارق علام، مي عمر، محمود عبد المغني، هشام ماجد والإعلامي رامي رضوان.
كما حضر: نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، أمير كرارة، هشام جمال، منال سلامة وزوجها عادل أديب، كريم السبكي، أحمد آدم، أوس أوس، صبري فواز، مجدي الهواري، نيرمين الفقي، أحمد صيام، عمرو عبدالجليل، إيمي سمير غانم، نشوى مصطفى، صابرين، هنا الزاهد، أشرف عبدالباقي، محمد رياض ومحمد محمود.
كما ظهرت علامات الحزن واضحة على "عبد الرحمن" نجل الفنان سليمان عيد وبجواره الفنان علاء مرسي وأحمد فتوح وحمدي الميرغني نجل شقيقته، الذين حرصوا على الوقوف بجانبه أثناء استقبال المعزّين.
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رثاء عبدالرحمن نجل سليمان عيد: "قلبي موجوع أوي"شارك عبد الرحمن نجل الفنان سليمان عيد صورة لوالده عبْر حسابه على "إنستغرام"، وعلّق عليها بكلمات مؤثرة جداً؛ قائلاً: " أبويا يا أحلى ضحكة في حياتي. إمبارح وانهارده كل الناس جاتلي ودعيتلك. الحمد لله والشكر لله على نعمة حب الناس ليك".
وأكمل عبد الرحمن: "متخافش يا حبيبي أنا كنت واقف راجل. وهفضل راجل زي ما علمتني وكبرتني. قلبي موجوع أوي أوي يابويا. بس والله العظيم مطمّن إنك في أحلى وأعظم مكان في الدنيا دي، وده اللي مصبّر وجعي. بحبك يا حبيبي وسندي وضهري. وحشتني".
https://www.instagram.com/p/DIpxOBvo16G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DIpxOBvo16G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DIpxOBvo16G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
كما شارك صورة أخرى جمعتهما وعلّق عليها قائلاً: "مع السلامة يا حبيبي وحبيب الكل.. مش عارف أعبّر والله هتوحشني أوي.. أشهد أنك كنت نعم الأب.. وأعاهدك أمام الله بأني سأكون لك نعم الولد الصالح حتى اللقاء بإذن الله".
https://www.instagram.com/p/DIoZbEGN460/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DIoZbEGN460/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DIoZbEGN460/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
اطلعوا على مشوار فني بدأ بالصدفة: كيف أصبح سليمان عيد من أبرز نجوم الكوميديا؟
عزاء سليمان عيدأُقيم مساء أمس السبت الموافق 19 أبريل عزاء الفنان سليمان عيد، والذي رحل عن عالمنا أول أمس الجمعة الموافق 18 أبريل، إثر أزمة صحية مفاجئة. وقد شُيعت جنازة الفنان الراحل بعد صلاة الجمعة من المسجد الكبير بالمجمع الإسلامي في مدينة الشيخ زايد.
وشهد عزاء الفنان سليمان عيد حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، والذي مثّل رحيله صدمة كبرى بالنسبة لهم، وخاصة وأن الراحل لم يكن يعاني من المرض؛ إضافة لارتباطه بصداقه قوية وممتدة مع معظم الفنانين.
وكان أبرز الحضور: يسرا، إسعاد يونس، ليلى علوي، أحمد السقا، صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، المخرج خالد يوسف، ميمي جمال، حازم إيهاب، إدوارد، إيهاب فهمي، محمد عبد الرحمن (توتا)، محمد أنور، آيتن عامر، أحمد فهيم، الإعلامي طارق علام، مي عمر، محمود عبد المغني، هشام ماجد والإعلامي رامي رضوان.
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كما حضر: نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، أمير كرارة، هشام جمال، منال سلامة وزوجها عادل أديب، كريم السبكي، أحمد آدم، أوس أوس، صبري فواز، مجدي الهواري، نيرمين الفقي، أحمد صيام، عمرو عبدالجليل، إيمي سمير غانم، نشوى مصطفى، صابرين، هنا الزاهد، أشرف عبدالباقي، محمد رياض ومحمد محمود.
كما ظهرت علامات الحزن واضحة على "عبد الرحمن" نجل الفنان سليمان عيد وبجواره الفنان علاء مرسي وأحمد فتوح وحمدي الميرغني نجل شقيقته، الذين حرصوا على الوقوف بجانبه أثناء استقبال المعزّين.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».