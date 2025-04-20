إنجي كيوان تكشف عن جنسيتها الحقيقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أبريل 2025 04:21 مساءً - استطاعت الفنانة إنجي كيوان أن تحقق نجاح لافت خلال الموسم الرمضاني الماضي بدور كريمة في مسلسل وتقابل حبيب لياسمين عبدالعزيز، ودور راجية في مسلسل سيد الناس لعمرو سعد، وتوقع البعض أنها تحمل الجنسية اللبنانية بسبب لهجتها.

جنسية إنجي كيوان

كشفت إنجي كيوان في أحدث لقاءٍ لها عن جنسيتها لأول مرة وأكدت أن أصولها مصرية، قائلة: "أنا مصرية 100%، من الإسكندرية، لكن زوجي لبناني، وولدت في الإمارات، وتحدثت اللبنانية منذ الصغر ولهذا السبب الناس تعتقد أني لبنانية".

وعن الكواليس التي عاشتها في أعمالها الرمضانية قالت مازحة: "كانوا بيقولوا إني بسكوتاية في الأول... بس لما جه مشهد الخناقة، وضربت فعليًا، عرفوا إن أنا مش كده خالص، أنا بلعب بوكسينج أصلًا".

أحدث أعمالها

يُشار إلى أنشاركت رمضان الماضي في مسلسل "سيد الناس" الذي تدور أحداثه حول جارحي الذي تنقلب حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يجد نفسه أمام مفتاح غامض وثروة ضخمة وماضٍ مظلم، محاطًا بخصوم وأعداء لا يرحمون، ويتوجب عليه أن يخوض العديد من الصراعات المحفوفة بالمخاطر لحماية عائلته وإرثه.

ويضم العمل كوكبة من النجوم على رأسهم عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي كيوان، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، والعمل من إخراج محمد سامي.

ذلك إلى جانب ظهور لافت في مسلسل وتقابل حبيب، وشاركها البطولة كل من ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، أنوشكا، خالد سليم، محمود ياسين جونيور، بدرية طلبة، وإيمان السيد، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

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