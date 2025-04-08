شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: مسئول فى الأهلى أكد أن أموال صفقة زيزو جاهزة وكشف تفاصيل العقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى سيف زاهر عن تفاصيل حديثه مع مسئول فى النادى الأهلى عن صفقة أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، وهل الأهلى دخل فى الصفقة أم لا.

وقال سيف زاهر خلال تقديمه برنامج "ملعب أون" المذاع على قناة أون سبورت 1: "تحدثت مع مسئول فى النادى الأهلى وليس عضو مجلس إدارة عن صفقة أحمد مصطفى زيزو وهل الأهلى حصل على توقيعه أم لا".

وأضاف سيف زاهر: "المسئول ده قال لى فى البداية زيزو لاعب حر من حقنا الدخول فى مفاوضات معاه والتعاقد معاه مثله مثل عبد الله السعيد عندما انتهى عقده مع الأهلى ودخل أكثر من طرف فى مفاوضات معاه".

وتابع: "المسئول قال إن صفقة زيزو لن تتسبب فى أى قلق فى الأهلى أو الزمالك، لأن والد زيزو وصل بزيزو لأنه يكون لاعب حر فبالتالى موقفه هو الأقوى، فمحدش يحسب زيزو هياخد كام فى السنة أنت لو هتشترى اللاعب من أى نادى مش هيقل عن 2 مليون دولار مثلا والكل هيكون سعيدا بضمه".

وأوضح المسئول: "زيزو هيكون فى الفئة الأولى للفريق، بجانب تحمل شركة الكرة باقى العقد من أجل تسويقه إعلانيا واستخدامه فى جلب الأموال وبالتالى الشركة هتكسب من وراه فيكون صفقة مربحة لكل الأطراف لفريق الكرة وشركة الكرة".

وتابع سيف زاهر: "كلام هذا المسئول عن صفقة زيزو بهذا الشكل جعلنى أحس أن صفقة زيزو اقتربت من الأهلى ومجهزين له كل حاجة فى الشركة".