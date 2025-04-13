شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش: فخور بلاعبى بيراميدز.. والمشادة مع إمام عاشور "مجرد انفعال عابر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن شعوره بالفخر بلاعبي فريقه بعد التعادل مع الأهلي بنتيجة 1-1 فى الجولة الثانية للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري (دوري nile).

وقال يورتشيتش، في المؤتمر الصحفي: "فخور بلاعبي فريقي الذين قاتلوا ولعبوا بعشرة عناصر منذ الدقيقة 59.. كنا الأحق بالفوز لأننا كنا الأفضل من جميع الجوانب، لكننا استقبلنا هدفا في نهاية اللقاء".

وأضاف: "لم نحسم لقب الدوري، وما زالت أمامنا 6 مباريات صعبة، وعلينا أن نفكر في كل لقاء على حدة.. الأهلي الأفضل في أفريقيا والتعادل معه نتيجة طيبة، بالنظر لظروف اللقاء وطرد مهند لاشين".

وتابع: "يورتشيتش أن فريقه لعب في غياب بعض عناصره مثل إبراهيم عادل و رمضان صبحي، لكن ذلك لا ينقص من قوة بيراميدز لامتلاكه لاعبين مميزين قدموا كل ما لديهم".

وتحدث يورتشيتش عن الهولندي داني ماكيلي حكم اللقاء، مؤكدا أنه اعترض عليه لعدم علمه بأنه لا يملك بطاقة صفراء سابقة.

وأكد أن مشادته مع إمام عاشور لاعب الأهلي كانت "مجرد انفعال عابر" نتيجة الحماس "وليس أكثر".