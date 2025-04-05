الامارات | مبابي ينضم إلى مشاهير متحف «مدام توسو» الشمعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضم نجم ريال مدريد الإسباني والمنتخب الفرنسي لكرة القدم، كيليان مبابي، إلى مشاهير متحف مدام توسو في لندن، حيث كشف النقاب، أمس، عن تمثاله الشمعي الذي يشبهه إلى حد واقعي.

ويظهر بطل مونديال 2018 مبتسماً في وضعيته الشهيرة بذراعيه المتقاطعتين وبالقميص الأبيض لمنتخب بلاده المخصص للمباريات خارج الديار، والذي اعتمده «الزرق» خلال كأس أوروبا الأخيرة صيف 2024، مع شارة القائد على ذراعه اليسرى.

وقال المتحف إن «الزي بأكمله تم التبرع به من قبل مبابي نفسه».

وكُشف النقاب عن التمثال المصنوع من الشمع أمام العامة اعتباراً من أمس، بعدما أرسِل إلى مدريد الأسبوع الماضي كي يراه مبابي قبل عرضه.

وفي منشور على «إنستغرام» في 27 مارس، قال ابن الـ27 عاماً: «دعوني أقدّم لكم توأمي».