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الامارات | قرقاش: أداء متميز للدبلوماسية الإماراتية في "العدل الدولية" ضد الاتهامات الملفقة

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | قرقاش: أداء متميز للدبلوماسية الإماراتية في "العدل الدولية" ضد الاتهامات الملفقة 1/2
  • الامارات | قرقاش: أداء متميز للدبلوماسية الإماراتية في "العدل الدولية" ضد الاتهامات الملفقة 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الدكتور أنور  أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: "أداء متميز للدبلوماسية والفريق القانوني الإماراتي في محكمة العدل الدولية في مواجهة اتهامات ملفقة وضعيفة هدفها الاستعراض الإعلامي".

وأضاف قرقاش في تغريدة على منصة "إكس": "الأهم أن تدرك حكومة الجيش السوداني أن الاستحقاق الحقيقي هو استقرار السودان، عبر استعجال وقف هذه الحرب ومسار سياسي يحفظ وحدة البلاد وأرواح مواطنيها".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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