الامارات | قرقاش: أداء متميز للدبلوماسية الإماراتية في "العدل الدولية" ضد الاتهامات الملفقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الدكتور أنور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة: "أداء متميز للدبلوماسية والفريق القانوني الإماراتي في محكمة العدل الدولية في مواجهة اتهامات ملفقة وضعيفة هدفها الاستعراض الإعلامي".

وأضاف قرقاش في تغريدة على منصة "إكس": "الأهم أن تدرك حكومة الجيش السوداني أن الاستحقاق الحقيقي هو استقرار السودان، عبر استعجال وقف هذه الحرب ومسار سياسي يحفظ وحدة البلاد وأرواح مواطنيها".