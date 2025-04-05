شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية في سوريا ولبنان والان نبدء بالتفاصيل

سلال غذائية

الدمام - شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 146 سلة غذائية في بلدة السيدة زينب بريف دمشق في سوريا، استفادت منها 146 أسرة.كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 125 سلة غذائية في مدينة الضمير بمحافظة ريف دمشق في الجمهورية العربية السورية، استفاد منها 125 أسرة.ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوري الشقيق والتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول سلالًا على اللاجئين السوريين في مناطق البقاع الغربي وعكار والضنية شمال لبنان، استفادت منها 828 أسرة، ضمن مشروع توزيع سلة "إطعام" الرمضاني في الجمهورية اللبنانية للعام 1446هـ.ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للاجئين والفئات الأكثر احتياجًا في لبنان.