شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء التحذير من تسونامي في بابوا غينيا الجديدة بعد الزلزال والان نبدء بالتفاصيل

إلغاء التحذير من تسونامي

زلزال بابوا غينيا الجديدة

الدمام - شريف احمد - جرى إلغاء تحذير تم إصداره في وقت سابق من احتمال وقوع تسونامي في بابوا غينيا الجديدة بعد زلزال قوي بلغت قوته 9ر6 درجة على مقياس ريختر، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.وكان الزلزال قريبا من السطح، حيث ضرب الدولة الجزيرة في المحيط الهادئ على عمق 10 كيلومترات (6 أميال) صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي، وكان مركزه يبعد 194 كيلومترا (120 ميلا) شرق مدينة كيمبي، في جزيرة نيو بريتين فى بابوا غينيا الجديدة .وألغى مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ في وقت لاحق تحذيرا تم إصداره بعد الزلزال مباشرة، والذي حذر من من موجات تسونامي يتراوح ارتفاعها بين متر وثلاثة أمتار على طول بعض أجزاء ساحل بابوا غينيا الجديدة بعد الزلزال.كما جرى أيضا إلغاء تحذير من موجات أصغر يصل ارتفاعها إلى 3ر0 متر لجزر سليمان القريبة.ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع أضرار لأكثر من 500 ألف شخص يعيشون في جزيرة نيو بريتين. وقال مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي إنه لا يوجد تهديد من تسونامي لأستراليا، وهي أقرب جار لبابوا غينيا الجديدة.ولم يصدر أي تحذير بالنسبة لنيوزيلندا. وتقع بابوا غينيا الجديدة في منطقة "الحزام الناري" في المحيط الهادئ، وهي عبارة عن قوس من الصدوع الزلزالية حول المحيط الهادئ حيث يحدث الكثير من الزلازل والنشاط البركاني في العالم.