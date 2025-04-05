القوات المسلحة اليمنية: هاجمنا بمسيّرة هدفا عسكريا إسرائيليا في يافا وأسقطنا طائرة استطلاعية في صعدة

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" يحيى سريع، أن "سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية نفذ عملية عسكرية استهدفت هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيّرة نوع يافا"، وذلك "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق إخواننا في غزة".

وفي سياق آخر، أفاد بأنه "تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاعية من نوع Giant Shark F360 تعمل لصالح العدو الأميركي الإسرائيلي، أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة صعدة، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع".

وأضاف سريع "تهيب القوات المسلحة اليمنية بكافة الأحرار من أبناء أمتنا إلى سرعة التحرك انتصارا للشعب الفلسطيني المظلوم ولوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكب بحقه، فهذه الجرائم المروعة ترتكب اليوم في غزة وغدا قد تكون في مدن وعواصم وبلدان عربية وإسلامية أخرى".

وقاا إن "عواقب الصمت والتخاذل وعدم تأدية الواجب الديني والأخلاقي والإنساني ستكون وخيمة على الجميع".

وأكد على أن القوات المسلحة اليمنية "مستمرة في تنفيذ واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".