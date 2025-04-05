شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور جديد للواء محمود الصبيحي بمنزله رفقة هذه الشخصية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى الشيخ صالح العواجي رئيس مجلس شباب الصبيحة باللواء محمود الصبيحي . و جاءت زيارة العواجي للواء الصبيحي لمناقشة تطورات الأوضاع و الاطمئنان على صحة الصبيحي . وناقش اللقاء عدد من المواضيع الهامة التي تخص الشأن بالصبيحة . و شهدت الزيارة حضور عدد كبير من المشائخ والأعيان بالصبيحة

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