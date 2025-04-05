شكرا لقرائتكم خبر عن المشاط يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وكالة الأنباء الخاضعة للحوثيين ان رئيس مجلس الحكم التابع للجماعة في صنعاء مهدي المشاط تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عقب اتصال مماثل اجراه الرئيس الإيراني مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لبحث التطورات في المنطقة.

وتاتي هذه الاتصالات في ظل تصعيد الولايات المتحدة الأمريكية ضرباتها الصاروخية على جماعة الحوثيين ردا على هجماتهم المستمرة على خطوط الملاحة الدولية.

وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية ايران بالوقوف وراء الهجمات الحوثية العابرة للحدود على خطوط الملاحة واسرائيل.

وقال الرئيس ترامب في تصريحات سابقة أن "مئات الهجمات التي نفذها الحوثيون، تخطط لها إيران"، مشيرا إلى أن طهران تملي على الحوثيين أبسط "التعليمات والتوجيهات" وتؤمن لهم "الأسلحة والأموال والمعدات العسكرية المتطورة والاستخبارات".

وتوعد ايران بتحمل المسؤولية عن اي هجمات تنفذها جماعة الحوثيين.