الامارات | 77 رياضياً يمثلون الإمارات في «الألعاب الخليجية الشاطئية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك الإمارات في فعاليات دورة الألعاب الخليجية الشاطئية الثالثة التي تنطلق اليوم في سلطنة عُمان وتستمر حتى 11 أبريل الجاري، من خلال 77 رياضياً ورياضية في ثماني رياضات مختلفة هي: كرة القدم، وكرة اليد، والكرة الطائرة، وألعاب القوى، والتقاط الأوتاد، والشراع، والسباحة، والطيران الشراعي.

وتشهد البطولة مشاركة 330 رياضياً ورياضية من مختلف دول الخليج.

ولم تغب الإمارات عن هذا المحفل منذ انطلاقته للمرة الأولى عام 2010 بمملكة البحرين، حيث نجحت خلاله في التتويج بخمس ميداليات ملونة بواقع ميدالية ذهبية وأربع ميداليات برونزية، فيما ضاعفت المشاركة الإماراتية حصادها في نسخة قطر عام 2015 بإجمالي 10 ميداليات ملونة، بواقع ميدالية ذهبية وثلاث فضيات وست ميداليات برونزية.

وتفتتح الدورة اليوم في مسرح البحيرة بحديقة القرم الطبيعية، ويستهل المنتخب الوطني للرياضات الجوية مشاركته في الحدث اليوم، من خلال مسابقة الطيران الشراعي بمشاركة خمسة رياضيين هم: راشد إبراهيم السماحي، ومحمد جابر المازمي، وطارق محمد العبيدلي، وعبدالله ناصر مصطفى، ومحمد عبدالله الجسمي، إذ يخوض المنتخب ست جولات موزعة على يومين بواقع ثلاث جولات في اليوم الأول ومثلها في اليوم الثاني.

كما يبدأ منتخب الإمارات لكرة اليد الشاطئية مشواره بالدورة اليوم بلقاء عمان، على أن يواجه منتخب السعودية في اليوم الذي يليه، فيما يلتقي مع البحرين يوم الاثنين المقبل.

وبدأت منتخبات الإمارات في الوصول إلى مسقط ممثلة في منتخبي الشراع والرياضات الجوية، وكرة اليد، وسبقتها البعثة الإدارية في الأول من أبريل للاطمئنان على مقرات إقامة الوفود، والاطلاع على الجوانب التنظيمية، ومعرفة آليات التنقل بين أماكن المنافسات والتدريبات المختلفة.