السوداني يؤكد للشرع رفض العراق التوغل الإسرائيليّ في سوريا

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني وقوف بلاده إلى جانب خيارات الشعب السوري، ورفضه التوغل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، وفق بيان صدر عن مكتب السوداني.

وأكد السوداني "رفض العراق توغل الكيان الصهيوني داخل الأراضي السورية، ودعم العراق لوحدة وسلامة أراضي سوريا وسيادتها، ورفض التدخلات الخارجية". كما أكد رئيس وزراء العراق خلال الاتصال على موقف بلاده "الثابت بالوقوف إلى جانب خيارات الشعب السوري الشقيق".

وشدد على أهمية "أن تضم العملية السياسية كل أطيافه ومكوناته، وأن تصب في مسار التعايش السلمي والأمن المجتمعي، من أجل مستقبل آمن و مستقر لسورية وكلّ المنطقة".

وفي السياق، هنأ السوداني الشرع بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة التي أُعلن عنها السبت الماضي لتحل محل حكومة تصريف الأعمال. وناقش الطرفان أهمية "التعاون المتبادل في مواجهة خطر تنظيم داعش، بالإضافة إلى التعاون في المجالات الاقتصادية، بحكم العوامل والفرص المشتركة"، وفق البيان ذاته.

من جهته، أكد الشرع للسوداني احترام سورية لسيادة العراق، وحرصها على عدم التدخل في شؤونه الداخلية، وضرورة التعاون في مواجهة التحديات المشتركة، حسب بيان للرئاسة السورية نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

وأضاف البيان أن "الجانبان شددا على أهمية فتحة صحفة جديدة في العلاقات الثنائية، تقوم على التعاون المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية، ومنع التوتر في المنطقة".

ونوّه الطرفان بعمق الروابط الشعبية والاقتصادية التي تجمع بين سورية والعراق.