شكرا لقرائتكم خبر عن طقس جدة.. عوالق ترابية وحرارة 29 درجة خلال مباراة الاتحاد والشباب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في محافظة جدة، وتحديدًا في ملعب الإنماء، الذي يستضيف مساء اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025، المواجهة المرتقبة بين الاتحاد والشباب ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
وبحسب التقرير الصادر عن المركز، فإن الأجواء ستكون مغبرة نتيجة عوالق ترابية، في حين تسجل درجة الحرارة عند وقت المباراة 29 درجة مئوية، وسط نسبة رطوبة تصل إلى 65% .
وتوقّع المركز أن تكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية، بسرعة تتراوح بين 6 إلى 10 كيلومترات في الساعة، وهي رياح خفيفة إلى معتدلة قد تؤثر بشكل طفيف على الرؤية في بعض الأوقات.
ودعا المركز الوطني للأرصاد الجماهير إلى اتباع الإرشادات الوقائية، خاصة من يعانون من الحساسية أو الربو، نظرًا لتأثير العوالق الترابية، مشددًا على أهمية متابعة التنبيهات الرسمية عبر منصاته المعتمدة.
وبحسب التقرير الصادر عن المركز، فإن الأجواء ستكون مغبرة نتيجة عوالق ترابية، في حين تسجل درجة الحرارة عند وقت المباراة 29 درجة مئوية، وسط نسبة رطوبة تصل إلى 65% .
وتوقّع المركز أن تكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية، بسرعة تتراوح بين 6 إلى 10 كيلومترات في الساعة، وهي رياح خفيفة إلى معتدلة قد تؤثر بشكل طفيف على الرؤية في بعض الأوقات.
المركز الوطني للأرصادوتأتي هذه المباراة في أجواء من الترقب الجماهيري، خاصة وأنها تجمع اثنين من أكبر الأندية في الكرة السعودية، ما يستدعي جاهزية الملاعب ومتابعة دقيقة للحالة الجوية.
ودعا المركز الوطني للأرصاد الجماهير إلى اتباع الإرشادات الوقائية، خاصة من يعانون من الحساسية أو الربو، نظرًا لتأثير العوالق الترابية، مشددًا على أهمية متابعة التنبيهات الرسمية عبر منصاته المعتمدة.