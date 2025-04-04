شكرا لمتابعة خبر عن الأمير تركي الفيصل يلعب على أغنية يا صاحبي ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شارك الأمير تركي الفيصل، السفير السعودي الأسبق إلى أمريكا وبريطانيا، اليوم الخميس، في ليلة “دايم السيف”، والتى تقام تكريماً لمسيرة الأمير الشاعر خالد الفيصل.

وأظهر مقطع فيديو الأمير تركي الفيصل، وسط الجمهور الحاضر للحفل، حيث تفاعل مع أداء أغنية يا صاحبي، وقام باللعب علي الأغنية.

وشهدت مدينة جدة ليلة استثنائية حيث أضخم حفل فني لهذا العام تكريماً لمسيرة الأمير الشاعر خالد الفيصل “دايم السيف”، الذي عكست قصائده شاعرية، امتدت في الأذهان حيث أعماله الخالدة في عالم الشعر والأدب والفن التشكيلي.