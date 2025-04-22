تكنولوجيا: لينوفو تكشف رسميًا عن ميزة كانت مفقودة تعود في جهاز Legion Tab Gen 4 الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد لينوفو لإطلاق جهازها اللوحي الجديد المخصص للألعاب Legion Tab Gen 4، والمزوّد بمعالج Snapdragon 8 Elite، في وقت ما من شهر مايو 2025.

بعد أن كشفت الشركة مؤخرًا عن تصميم الجهاز، جاءت الآن بتأكيد جديد عبر منشور تشويقي يسلّط الضوء على عودة ميزة مهمة غابت عن الجيل السابق: دعم التخزين القابل للتوسعة.

عند النظر إلى الوراء، نجد أن جهاز Legion Tab Gen 3، الذي يعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، لم يأتِ بأي منفذ لتوسعة التخزين.

في المقابل، دعم الجيل الثاني من السلسلة هذه الميزة من خلال منفذ microSD، مما أتاح للمستخدمين توسيع السعة التخزينية حتى 1 تيرابايت.

والغريب أن لينوفو لم تكن الوحيدة التي حذفت هذه الميزة؛ فجهاز RedMagic Nova المخصص للألعاب والذي يعمل بنفس المعالج أيضًا، افتقر لمنفذ توسعة التخزين.

ولكن الآن، مع تأكيد لينوفو أن Legion Tab Gen 4 سيأتي بمنفذ TF Card، فإن الأمور تعود إلى نصابها.

للتوضيح، لا يوجد فرق فعلي بين بطاقات TF وmicroSD، فهما يعتمدان على نفس المعايير ويمكن استخدامهما بالتبادل؛ الاختلاف فقط في الاسم التجاري. ومع ذلك، فإن عودة هذه الميزة إلى الجهاز اللوحي الجديد ستمنح المستخدمين مرونة أكبر في تخزين ألعابهم وبياناتهم.

في سياق متصل، تعمل شركة RedMagic أيضًا على جهاز ألعاب جديد بمعالج Snapdragon 8 Elite، وقد يشهد هو الآخر عودة دعم التخزين القابل للتوسعة.

وأكدت لينوفو أن Legion Tab Gen 4 سيحمل شاشة بمقاس 8.8 بوصة، بدقة متوقعة تبلغ “3K” ومعدل تحديث 165 هرتز، بالإضافة إلى كاميرا واحدة في الخلف. ومن المنتظر أن تكشف الشركة عن المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة.

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